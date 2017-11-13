عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على فنزويلا بروكسل – سبأ:

قرر مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي بالإجماع اليوم الاثنين فرض عقوبات على فنزويلا.. معربا عن قلقه ازاء الأوضاع في البلاد.



وذكر المجلس في بيان أن العقوبات تشمل حظرا على الأسلحة وما يتصل بها من مواد يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي بالإضافة إطار قانوني لحظر السفر وتجميد الأصول.



وأضاف ان تلك الإجراءات ستطبق تدريجيا ويمكن توسيعها من خلال استهداف الإطراف المعنية بعدم احترام المبادئ الديمقراطية او سيادة القانون وانتهاك حقوق الانسان.



واكد المجلس ان المسؤولية الأساسية لانهاء الأزمة في فنزويلا تقع على قيادة البلاد داعيا الحكومة الى اعادة الشرعية الديمقراطية بشكل عاجل.



وتتهم الدول الكبرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتقويض الديمقراطية من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مسعى لمواجهة الضغوط العالمية التي تطالبه بالاستقالة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ازمة اقتصادية سببت نقصا حادا في الغذاء والدواء.



واتهم مادورو ايضا بالاستئثار بالنفوذ بعد ان شكل في يوليو الماضي الجمعية التأسيسية التي تضم حلفاءه وانتزع السلطة التنفيذية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ