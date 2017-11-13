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تشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد الجعوري
[13/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
  شيع اليوم بصنعاء جثمان الشهيد المقدم أحمد أحمد محمد الجعوري من منتسبي اللواء 119مشاة والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني المقدس في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان والغزاة والمرتزقة في جبهة حيفان بتعز.

وقد أقيمت لجثمان الشهيد مراسيم تشييع رسمية بحضور مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد أحمد شرف الدين وعدد من القيادات والضباط وأهالي الشهيد؛ حيث قدم الجميع واجب العزاء والمؤاساة لأسرة الشهيد، مشيدين بجسارته في مواجهة المعتدين حتى ارتقى الى ربه شهيدا في ميادين العزة والكرامة.

وعبر المشيعون عن ادانتهم واستنكارهم للقصف الهستيري ولكل الاعمال العدوانية الوحشية والتصعيد الخطير والحصار البري والبحري والجوي الذي يفرضه النظام السعودي بحق شعبنا .. مؤكدين ان العدوان مهما مارس من أعمال وحشية ومهما ارتكب من جرائم حرب ومهما بالغ في حصاره للشعب اليمني فلن تزيدهم الا إصراراً وعزيمة على مواجهته والتصدي له ولمرتزقته بشتى الطرق.
 وقد أقيمت مراسيم التشييع للشهيد بعد الصلاة عليه في جامع الشهداء بامانة العاصمة.

تغمد الله الشهيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا اليه راجعون".
سبأ
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