عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس بنما يزور الصين للقاء شي جين بينغ بنما سيتي – سبأ:

يتوجه الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا إلى الصين للقاء نظيره شي جين بينغ يوم الجمعة في أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم بنمي للصين بعد خمسة أشهر من إقامة الدولتين علاقات دبلوماسية.



وقالت وزارة الخارجية البنمية إن الاجتماع بين الزعيمين سيعمل على ”إقامة مستقبل اقتصادي وتجاري وسياحي ودبلوماسي جديد للبلد حيث يؤدي إلى التوقيع على أكثر من 12 اتفاقية“ بين البلدين.



واضافت وزارة الخارجية إن الاتفاقيات ستوفر الأساس لجذب الاستثمارات والابتكارات الصينية لبنما وستساعد في تعزيز الصادرات البنمية والسياحة واستخدام قناة بنما.



وفي يونيو عززت بنما علاقاتها التجارية مع الصين وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع ثاني أهم زبائن قناتها الملاحية الرئيسية معطية الصين انتصارا كبيرا بعد قطعها العلاقات الرسمية مع تايوان.

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ