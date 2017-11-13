ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:52:30م
الرئيس الصماد في المسيرة الجماهيرية: تصعيد العدوان يفرض على شعبنا تعزيز عوامل الصمود
شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع الستين الجنوبي أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني تحت شعار " ارفعوا حصاركم .. أوقفوا عدوان
الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا من مناطق مختلف في الضفة الغربية المحتلة.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
سويسرا تتعادل مع أيرلندا الشمالية وتصعد لكأس العالم
صعد منتخب سويسرا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها بروسيا في العام المقبل، بعدما انتزع تعادلًا سلبيًا بطعم الفوز من ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال امس.
آخر الأخبار:
عملية عسكرية على مواقع المرتزقة بموزع في تعز
رئيس بنما يزور الصين للقاء شي جين بينغ
آلاف المتظاهرين الكنديين ينددون بقانون حظر النقاب في كيبيك
متطرفان مسلحان بأقواس وسهام يحرقان مركزا للشرطة بإندونيسيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
رئيس بنما يزور الصين للقاء شي جين بينغ
[13/نوفمبر/2017]
بنما سيتي – سبأ:
يتوجه الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا إلى الصين للقاء نظيره شي جين بينغ يوم الجمعة في أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم بنمي للصين بعد خمسة أشهر من إقامة الدولتين علاقات دبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية البنمية إن الاجتماع بين الزعيمين سيعمل على ”إقامة مستقبل اقتصادي وتجاري وسياحي ودبلوماسي جديد للبلد حيث يؤدي إلى التوقيع على أكثر من 12 اتفاقية“ بين البلدين.

واضافت وزارة الخارجية إن الاتفاقيات ستوفر الأساس لجذب الاستثمارات والابتكارات الصينية لبنما وستساعد في تعزيز الصادرات البنمية والسياحة واستخدام قناة بنما.

وفي يونيو عززت بنما علاقاتها التجارية مع الصين وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع ثاني أهم زبائن قناتها الملاحية الرئيسية معطية الصين انتصارا كبيرا بعد قطعها العلاقات الرسمية مع تايوان.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
آلاف المتظاهرين الكنديين ينددون بقانون حظر النقاب في كيبيك
متطرفان مسلحان بأقواس وسهام يحرقان مركزا للشرطة بإندونيسيا
واشنطن ترسل محققين الى النيجر لكشف ملابسات مقتل 4 من جنودها بكمين
الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا
رئيس سلوفينيا يفوز بولاية ثانية في سباق انتخابي محتدم
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في كلا من العراق وايران
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلين وينكل بهما أثناء اعتقالهما
ليبيا تنفذ أول عملية إجلاء لمهاجرين غير شرعيين
ترامب: ما أريده ليس الجدال مع بوتين بل العمل المشترك معه
حلف (الناتو) يبدأ تدريب وحدات من الجيش الافغاني في مقاطعة هراة
العدوان السعودي على اليمن
سلسلة غارات على المحافظات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف المناطق الحدودية
[13/نوفمبر/2017]
حرائر مدينة حجة ينددن بجرائم العدوان والحصار الاقتصادي
[12/نوفمبر/2017]
قطاع التعليم والشباب بأمانة العاصمة يدين استهداف العدوان للأحياء والمدارس
[12/نوفمبر/2017]
محلي أمانة العاصمة يدين مجزرة العدوان بحق الصيادين في جزيرة البضيع
[12/نوفمبر/2017]
وقفة في صرف بمديرية بني حشيش تنديداً باستمرار العدوان
[12/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by