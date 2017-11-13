عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل آلاف المتظاهرين الكنديين ينددون بقانون حظر النقاب في كيبيك اوتاوا – سبأ :

إحتشد آلاف الكنديين في مظاهرة وسط مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك للتنديد بقانون مثير للجدل أقرته المقاطعة ويحظر إرتداء النقاب عند تلقي أو تقديم الخدمات العامة.



ووصف المتظاهرون القانون بأنه قمعي ويستهدف النساء المسلمات ورفعوا في الوقت نفسه لافتات تندد بالكراهية والعنصرية.



وقالت نائب رئيس إتحاد نساء كيبيك وإحدى المنظمات للتظاهرة مارليهان لوبينز في تصريحات لشبكة ( سي بي سي ) الإخبارية الكندية اليوم إنها تعارض القانون لأنه يهمش مجموعة معينة من النساء ويشوه سمعتهن، مبينة أن هذا القانون يجعل النساء المسلمات أكثر ضعفا ويؤدي إلى إنعدام الأمن في الأماكن العامة ويعرقلهن من التنقل في المجتمع.



واضافت أن المتظاهرين رأوا أنه من المهم الرد على الجماعات اليمينية المتطرفة التي كانت تتظاهر في كيبيك اخيرا وتدعو إلى الكراهية والعنصرية، معتبرة صعود اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأوروبا يتزامن مع إستمرار عدم المساواة الممنهجة".

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ