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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:52:30م
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متطرفان مسلحان بأقواس وسهام يحرقان مركزا للشرطة بإندونيسيا
[13/نوفمبر/2017]
جاكرتا – سبأ :
قتلت الشرطة الإندونيسية بالرصاص رجلين يشتبه في إشعالهما النار في مركز للشرطة بعد أن هاجماها بالأقواس والسهام.

وأُحرقت جميع المباني الرئيسية في مركز الشرطة في منطقة دارمسرايا بسومطرة الغربية في الهجوم الذي وقع الأحد. ولم يسقط قتلى أو جرحى.

وقال ريكوانتو المتحدث باسم الشرطة اليوم ”نحقق في الصلة بين الحريق والإرهابيين اللذين قُتلا“ مضيفا أنه تم العثور على قطعة ورق تحتوي على رسالة من المتشددين مع أحد المشتبه بهما.

وتابع أن رجال الإطفاء عثروا على المشتبه بهما قرب المركز وأبلغا الشرطة. وحاول المشتبه بهما مهاجمة الشرطة بالأقواس والسهام وتم إطلاق الرصاص عليهما.

والشرطة ومراكزها أهداف رئيسية للمتشددين في إندونيسيا منذ سنوات بسبب الحملة التي تشنها قوة مكافحة الإرهاب على المتطرفين المحليين.


سبأ
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