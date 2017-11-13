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قتلى وجرحى في صفوف العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية
[13/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاتهم خلال الساعات الماضية ،فيما دكت المدفعية والقوة الصاروخية مواقعهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر كبيرة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عدد من الجنود السعودين في قصف مدفعي وصاروخي للجيش واللجان استهدف مواقعهم في قائم زبيد والخشل ومسيحة بن لادن والكرس و البحطيط في جيزان .

كما قتل و جرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير آلية عسكرية خلال كسر زحف لهم على قرية الخل مسنودا بغطاء جوي مكثف بطيران الاباتشي بإطلاق 15 صاروخا و تسع غارات للطيران الحربي على قرية الخل .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع المخروق , الشبكة , الضبعة , و بوابة صلة في نجران , واستهدفت تجمعات آخرى في مجازة بمنطقة عسير .

فيما أعترف إعلام العدوان بمصرع الجندي شنيف محمد حماد القرني البحيري في جبهات ما وراء الحدود و إصابة كل من : عيد محمد عيد بن عدوان مظيبري ,حسن ابراهيم ,محمد الشهري .

وأفاد المصدر أن الجيش و اللجان صدوا محاولة زحف للمرتزقة على التبة الطويلة والجمارك بحيفان في محافظة تعز , ونفذوا هجوما معاكسا انتهى بالسيطرة على عدد من المواقع بالمنطقة نفسها وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية استهدفت مواقعهم جنوب الشاذلي بمديرية المخا وتم تدمير آليتين عسكريتين لهم .

وذكر المصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف تحصينات المرتزقة في مواقع جبل الهان بمنطقة الضباب و تبة السيمن بمديرية ذباب و غرب معسكر خالد بمديرية موزع , وتم استهداف تجمعات آخرى خلف القصر الجمهوري ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

في محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في الغرفة بمديرية المصلوب أسفر عن عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم واغتنام عدد الاسلحة والذخائر, في حين تم قنص خمسة من المرتزقة بمديرية المتون .

وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب اخرون خلال صد محاولة زحف لهم باتجاه الصوالحة بالمقاطرة في محافظة لحج , فيما قتل اثنان من المرتزقة وأصيب ثالث بجروح برصاص الجيش واللجان الشعبية في طور الباحة بالمحافظة .

الى ذلك استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في جبهة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , وتم قنص أثنين منهم في الجبهة نفسها .

كما أستهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ,وتم اعطاب طقم و معدل عيار 14 شمال الصحراء , وقنص أثنين من المرتزقة في المنطقة نفسها .

ولفت المصدر الى مقتل و جرح عدد من المرتزقة خلال قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في الزغن بمديرية صرواح في محافظة مأرب,و تم قنص أثنين آخرين بالمديرية نفسها .

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة بمنطقة عيدة الشرقية في جبهة نهم ،فيما نفذ أبطال الجيش واللجان هجوما على مواقع المرتزقة في المنطقة نفسها و مواقع أخرى ما أدى الى مصرع وجرح عدد منهم .


سبأ
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