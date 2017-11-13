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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:33:22ص
إحتشاد جماهيري كبير بالعاصمة صنعاء للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق المنافذ
احتشدت جماهير الشعب اليمني اليوم بالعاصمة صنعاء في مسيرة التنديد بتصعيد العدوان لحصاره وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية إستجابة لدعوة المجلس السياسي الأعلى.
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العاصمة صنعاء تشهد مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد بصعيد العدوان وإغلاق المنافذ
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العاصمة صنعاء تشهد مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد بصعيد العدوان وإغلاق المنافذ
[13/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع الستين الجنوبي أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية وما يرتكبه من مجازر وجرائم بحق الشعب اليمني تحت شعار " ارفعوا حصاركم .. أوقفوا عدوانكم ".

وردد المشاركون الذين توافدوا على شارع الستين الجنوبي والمناطق المحيطة به في تظاهرة جماهيرية كبرى للتعبير عن رفض الشعب اليمني لما يتعرض له من عدوان وحصار شامل، الهتافات المنددة بتصعيد العدوان وإغلاقه لمنافذ الجمهورية اليمنية.

ورفعوا المشاركون علم الجمهورية اليمنية والشعارات واللافتات المنددة بالحصار وإغلاق المنافذ والذي يعد بمثابة إعدام جماعي للشعب اليمني.

واستنكر المشاركون استمرار صمت المنظمات والمجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من عدوان وحصار طال كل مقومات الحياة وصولا إلى الإجراء الأخير المتمثل بإغلاق تحالف العدوان للمنافذ البرية والبحرية والجوية، متسببا في أسوأ كارثة إنسانية في العالم .

وفي المسيرة التي بدأت بآي من الذكر الحكيم والنشيد الوطني .. ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمة أشاد فيها بالحضور الجماهيري اللافت المعبر عن رفض الشعب اليمني بكل مكوناته وتكويناته السياسية والحزبية لما يقوم به تحالف العدوان من حصار ظالم ، وإيصال صوته لتطرق أسماع العالم الصامت والمتواطئ مع أسوأ عدوان عرفته البشرية، عدوان يتصدره اللئام ليركعوا الكرام.

وقال " إننا اليوم بعد ثلاثة أعوام من العدوان والحصار الظالم الذي تدعمه أمريكا وتنفذه أدواتها في المنطقة وفي مقدمتهم النظام السعودي يخرج شعبنا من بين أوساط تلك المؤامرات رافعا صوته ليقول للعالم هنا اليمن موجود على خارطة العالم في جنوب شبه الجزيرة العربية يتعرض لعدوان ظالم يفتك بالبشر والحجر والشجر فهل لكم آذان تصغي وأعين ترى الجرائم بحق هذا الشعب".

.............................// يتبـــع


سبأ
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