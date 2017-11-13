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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:33:22ص
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  عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في كلا من العراق وايران
[13/نوفمبر/2017]
بغداد – سبأ :
ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب الليلة الماضية المنطقة الحدودية بين العراق وإيران الى مصرع 10عراقيين واصابة 170 شخصا واضرار مادية كبيرة وفي ايران بلغوا 207 قتيل ، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها صباح اليوم الاثنين خلية الأزمة التي شكلتها السلطات الإيرانية.

وقالت هيئة الأنواء الجوية بالعراق في بيان لها إن الهزة ألأرضية التي ضربت في الساعة 9و25 من الليلة الماضية وبشدة بلغت بلغت 3ر7 على مقياس ريختر أدت الى وفاة عشرة أشخاص أربعة منهم في اربيل واثنين في ديالي شمال غربي بغداد واربعة في السليمانية.

واضافت ان الوفاة جاءت جراء سقوط منازل على العائلات اثناء وقوع الهزة الارضية التي ضربت جميع مدن العراق وانتقلت حتى بلدان جوار العراق منها الكويت والسعودية، مبينا ان الاضرار المادية كانت كبيرة من سقوط منازل وتشقق بعضها فضلا عن اضرار بمتاجر عدة في مدن العراق عامة.

ويتخوف العراقيون منذ وقوع الهزة الارضية من حدوث هزات ارتدادية جديدة ولهذا فان اغلب العائلات ما تزال في الشوارع خارج المنازل.

وفي ايران ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، قال نائب رئيس هذه الهيئة التي تشرف عليها وزارة الداخلية الإيرانية بهنام سعيدي "حوالى الساعة 09.30 بتوقيت البلاد و(06.00 بتوقيت غرينتش) للأسف هناك 207 قتلى ونحو 1700 جريح، والحصيلة يمكن أن ترتفع".

وكانت الحصيلة السابقة تشير الى سقوط 164 قتيلا في إيران.

سبأ
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