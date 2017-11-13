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آخر تحديث: الإثنين، 13 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:03:29ص
إحتشاد جماهيري كبير بالعاصمة صنعاء للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق المنافذ
احتشدت جماهير الشعب اليمني اليوم بالعاصمة صنعاء في مسيرة التنديد بتصعيد العدوان لحصاره وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية إستجابة لدعوة المجلس السياسي الأعلى.
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إحتشاد جماهيري كبير بالعاصمة صنعاء للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق المنافذ
[13/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ
احتشدت جماهير الشعب اليمني اليوم بالعاصمة صنعاء في مسيرة التنديد بتصعيد العدوان لحصاره وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية إستجابة لدعوة المجلس السياسي الأعلى.
سبأ
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