محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سلسلة غارات على المحافظات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف المناطق الحدودية صنعاء - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على محافظات الجمهورية ، فيما تعرضت عدة مناطق حدودية لقصف صاروخي ومدفعي أسفر عن إصابة طفلة في مديرية رازح .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الثعبان بمديرية باقم و غارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مزارع المواطنين في منطقة طلان بمديرية حيدان .



كما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي ما أدى إلى إصابة طفلة ، واستهدف قصف مماثل منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الحقة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء و غارة على مديرية حيران و أربع غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و خمس غارات على قرية قمر في جيزان و غارة على الربوعة في عسير .

سبأ [13/نوفمبر/2017]سبأ