محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حرائر مدينة حجة ينددن بجرائم العدوان والحصار الاقتصادي حجة - سبأ :

نفذت حرائر مدينة حجة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي وتشديد الحصار وإغلاق منافذ اليمن البرية والجوية والبحرية.



كما استنكرت المحتجات جريمة العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت منزل المواطن حمدي جماعي في منطقة هران بمديرية أفلح اليمن ، داعيات الشعب اليمني إلى استمرار رفد الجبهات ودعم الجيش واللجان الشعبية بالمال والسلاح .



وأكدن استمرار الصمود والثبات والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان الغاشم .. وطالبن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية القيام بدورها في إيقاف العدوان ورفع الحصار .

سبـأ [12/نوفمبر/2017]سبـأ