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قطاع التعليم والشباب بأمانة العاصمة يدين استهداف العدوان للأحياء والمدارس
[12/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أكد قطاع التعليم والشباب بأمانة العاصمة أن استمرار طيران تحالف العدوان في استهداف الأماكن العامة والأحياء السكنية بالأمانة هدفه عرقلة العملية التعليمية وتعطيل القطاعات الخدمية.

وأدان قطاع التعليم والشباب في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف طيران العدوان السعودي لعدد من أحياء أمانة العاصمة أمس التي تقع فيها مدارس السماوي والوحدة والمعتصم والأمل وغيرها وما نتج عنه من أضرار في تلك المدارس وإحداث حالة من الهلع لدى الطالبات وإرباك العملية التعليمية.

وطالب البيان الهيئات والمنظمات الدولية بالضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني.

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