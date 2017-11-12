محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 86 الف أسرة بصعدة صعدة - سبأ :

تواصل الفرق الميدانية التابعة لمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية صرف المساعدات الغذائية بمحافظة صعدة الممولة من برنامج الأغذية العالمي .



وأوضح مستشار المشروع يحيى الهادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية التوزيع التي تأتي ضمن مشروع الطوارئ رقم "201068" لخطة شهر نوفمبر تستهدف 86 الف و 520 أسرة موزعة على مديريات باقم قطابر، منبه، ساقين، الحشوه، كتاف والبقع، حيدان، غمر، مجز، سحار، الصفراء وصعدة.



وبين أن عملية التوزيع التي تشرف عليها لجان صرف ميدانية مركزية ومحلية لضمان إيصالها لمستحقيها بالمديريات المستهدفة تتم تباعا وفقا للانتهاء من عملية ترحيل المساعدات ووصولها لمراكز الصرف بمدارس المديريات المستهدفة.



ونوه الهادي بجهود السلطة المحلية والمواطنين في إنجاح عملية الصرف، مثمنا دعم برنامج الأغذية العالمي واسهاماته في التخفيف من الأعباء على الأسر الفقيرة والمتضررة والنازحة جراء العدوان.

سبـأ [12/نوفمبر/2017]سبـأ