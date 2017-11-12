محلي أمانة العاصمة يدين مجزرة العدوان بحق الصيادين في جزيرة البضيع

صنعاء - سبأ :

أدان المجلس المحلي بأمانة العاصمة المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الصيادين في جزيرة البضيع بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة.

ولفت المجلس المحلي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن جريمة استهداف تجمع مدني للصيادين في جزيرة البضيع ، تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني منذ عامين وثمانية أشهر.

وأكد البيان أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب لمرتكبيها وسيعمل الشعب اليمني على ملاحقتهم عبر محاكمة الجنايات الدولية وتقديمهم للعدالة باعتبارهم مجرمي حرب و متهمين بجرائم ضد الإنسانية .



وحمل البيان الأمم المتحدة و مجلس الأمن مسؤولية استمرار جرائم العدوان والاستهداف الممنهج للشعب اليمني وتدمير مقدراته الاقتصادية وبنيته التحتية ، نتيجة صمتها المشين وتنصلها عن القيام بواجباتها ومسئولياتها القانونية والأخلاقية وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية .



ودعا البيان الشعب اليمني إلى استمرار الصمود والثبات في مواجهة تحالف العدوان والعمل على فضح جرائمه ومجازره أمام الرأي العام العالمي .



[12/نوفمبر/2017]سبـأ