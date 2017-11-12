محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انكسار زحف للعدو السعودي ومرتزقته على قرية الخل بجيزان جيزان - سبأ :

انكسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته اليوم باتجاه قرية الخل في جيزان .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف نفذه العدو السعودي ومرتزقته مسنود بغطاء جوي مكثف للطيران الحربي بتسع غارات والأباتشي بأكثر من خمسة عشر صاروخاً .



وأكد المصدر سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود السعوديين والمرتزقة خلال محاولة الزحف الفاشلة .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في بوابة صلة وموقعي المخروق والشبكة في نجران ، وقرية مجازة في عسير محققة إصابات مباشرة .

سبـأ [12/نوفمبر/2017]سبـأ