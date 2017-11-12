محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة في صرف بمديرية بني حشيش تنديداً باستمرار العدوان صنعاء - سبأ :

نظم طلاب ومعلمو مدرسة السلام الأساسية الثانوية بمنطقة صرف في مديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم وقفة للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي و مجازره المروعة بحق الشعب اليمني.



وأدان المشاركون في الوقفة جرائم العدوان واستهدافه للأحياء السكنية ومنازل المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وآخرها مجزرة هران في حجة ، التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

واستنكر المشاركون استهداف المنشآت التربوية والبنى التحتية وكافة مقدرات الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف في ظل صمت دولي .

وطالب المشاركون المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بإدانة هذه المجازر والعمل على إحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

سبـأ [12/نوفمبر/2017]سبـأ