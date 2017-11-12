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وقفة لأبناء الحوك بالحديدة للتنديد بإستمرار العدوان وإغلاق المنافذ
[12/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

نفذ أبناء مديرية الحوك بمحافظة الحديدة اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية .

وندد المشاركون في الوقفة التي حضرها عضو مجلس النواب هبة الله شريم ووكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ومدير عام المديرية علي إبراهيم هندي، بإستمرار العدوان في إستهداف مقدرات الشعب اليمني.

وأكدوا إستمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. داعيين إلى النفير العام ورفد جبهات العزة والشرف بالمال والرجال لمواجهة قوى العدوان .

واستنكر أبناء الحوك مواقف منظمات الأمم المتحدة المعيب إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها مجزرة هران بمديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة وإستهداف الأحياء السكنية بأمانة العاصمة وكذا مجزرة الصيادين بمديرية اللحية.

سبـأ
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