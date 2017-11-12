محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يدعو للمشاركة في مسيرة غد الإثنين صنعاء - سبأ:





دعا محافظ صنعاء حنين قطينة أبناء المحافظة والكوادر الإدارية والتربويين ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في المسيرة الكبرى بالعاصمة صنعاء صباح غد الاثنين تلبية لدعوة المجلس السياسي الأعلى.





وأكد المحافظ قطينة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية المشاركة الفاعلة في هذه التظاهرة للتنديد بتشديد تحالف العدوان لحصاره وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.



وأشار إلى ضرورة إيصال صوت الشعب اليمني للعالم والمجتمع الدولي بحجم المظلومية والمأسأة التي يتعرض لها منذ قرابة ثلاثة أعوام.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ