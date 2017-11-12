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القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات ومواقع للجيش السعودي بجيزان
[12/نوفمبر/2017] جيزان - سبأ:



دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي في جيزان.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف تجمعات الجنود السعوديين في قائم زبيد والكرس البحطيط بصلية من صواريخ الكاتيوشا وقصف مدفعي.

وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير آلية عسكرية سعودية جنوب قرية الخل بقصف مدفعي وصاروخي للجيش واللجان الشعبية.

كما أكد المصدر مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين إثر استهدافهم بقذائف المدفعية في موقع قائم زبيد، كما إستهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في الخشل ومسيحة بن لادن.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خمس غارات على قرية قمر.

سبأ
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