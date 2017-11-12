محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة تدعو منظمات حقوق الطفل إلى إدانة جرائم العدوان بحق أطفال اليمن صنعاء -سبأ:

دعت وزارة الصحة العامة والسكان منظمات حقوق الطفل المحلية والدولية إلى إدانة جرائم تحالف العدوان التي تسببت في استشهاد وجرح أكثر أربعة آلاف و916 طفل في اليمن.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " تابع الجميع يوم أمس مسلسلا جديدا لقاتلة الأطفال السعودية يمكن توصيفه بالقتل بالرعب حيث إستهدفت بخمس غارات منطقة الصافية وبجوار إحدى مدارس الطالبات مما آثار الرعب والهلع لدى الطالبات ".



وأضاف " لقد أبكت تلك المشاهد الكثير وآلمتهم وما يترتب على الترويع والرعب من آثار نفسية خطيرة في مستقبل حياة الأطفال ".

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ