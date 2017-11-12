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آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:08:52م
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  رياضة
أهلي صنعاء لكرة الطاولة يحقق المركز السابع في البطولة العربية للأندية
[12/نوفمبر/2017]
بيروت-سبأ:
أنهى فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة اليوم مشاركته في البطولة العربية الـ 29 للأندية.

وحل الأهلي بالمركز السابع في البطولة التي شارك فيها 18 فريق بعدما انسحب نظيره الجنوب تول اللبناني، لتقرر اللجنة المنظمة اعتبار الأهلي فائزاً 3 / صفر.

وكان فريق المعادي المصري إنتزع المركز الثالث من مضيفه الفادي الأقدس اللبناني الذي حل رابعاً في البطولة التي احتضنتها صالة نادي عزير في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة 8 ـ 12 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة في وقت لاحق من مساء اليوم وتجمع السد القطري ومواطنه قطر.

وشارك الأهلي في البطولة بدعم من الإتحاد اليمني لكرة الطاولة، وذلك بثلاثة لاعبين هم، اليمنيان فهد جبران، وشقيقه إبراهيم جبران أصغر لاعب في البطولة بعمر 11 عام بالإضافة إلى اللاعب المحترف من بيلاروسيا، فيتدوفيتش فيدال.

سبأ
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