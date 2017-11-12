رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يختار المدعي وحمزة في لجانه صنعاء -سبأ:

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، رئيس الاتحاد اليمني العام للعبة، أمين المدعي عضوا في لجنة التسويق والاستثمار بالاتحاد القاري.



جاء ذلك خلال انتخابات الاتحاد الآسيوي التي جرت بمدينة انطاليا التركية مؤخراً والتي شهدت أيضاً تجديد الثقة لأمين عام الاتحاد اليمني لكرة اليد حمزة صالح حمزة كعضو في لجنة تطوير الدول النامية بالاتحاد القاري.



وجرى خلال الانتخابات إعادة انتخاب الكويتي احمد الفهد رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة اليد لولاية ثانية بالتزكية، بالإضافة إلى تجديد الثقة للمصري حسن مصطفي كرئيس للاتحاد الدولي للعبة.



إلى ذلك عبر أمين عام الاتحاد اليمني لكرة اليد عن سعادته بتواجد اليمن في لجان الاتحاد الآسيوي، ما يعكس الحضور الفاعل للكوادر اليمنية وبما من شأنه الإسهام في دعم تطوير اللعبة في اليمن.



واعتبر أن منحه الثقة مجددا بعضوية لجنة تطوير الدول النامية بالاتحاد الآسيوي، مسئولية كبيرة يحرص على أدائها بالصورة المطلوبة والمشرفة، لافتا إلى أن كرة اليد اليمنية تشارك بفاعلية في اجتماعات الاتحاد القاري وأنشطته رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن جراء العدوان الغاشم.



إلى ذلك أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى خلال لقائه على هامش الانتخابات برئيس الاتحاد اليمني أمين المدعي، تقديره للوضع الاستثنائي الذي يعيشه اليمن، مبدياً استعداد الاتحاد الدولي تقديم الدعم اللازم لتطوير كرة اليد اليمنية وتوسيع قاعدة مشاركتها.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ