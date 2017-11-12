محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ناطق الجيش: ردنا على استهداف المساكن وإغلاق المنافذ سيطال مصادر تمويل العدوان صنعاء-سبأ:

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان أن إستهداف تحالف العدوان للأحياء المدنية المكتظة بالسكان، عمل جبان وسيتم الرد عليه بصورة تشفى غليل كل يمني.



وقال العميد لقمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن تحالف العدوان العاجز عن المواجهة في ميادين القتال يتوهم أن إستهداف الأطفال والنساء قد ينال من عزيمة وصمود الشعب اليمني ".



وأضاف "إن جرائم العدوان الممنهجة وتصعيده الخطير في نشر الخوف وتجويع الشعب بإغلاق المنافذ وضع الجيش واللجان الشعبية أمام خيارات جديدة لإستهداف كافة مصادر تمويل العدوان الإنتاجية والإقتصادية ".



ولفت إلى أن القوة الصاروخية والبحرية والدفاع الساحلي وبما تمتلكانه من أسلحة الردع الإستراتيجية جاهزة للقيام بالرد الشافي على تصعيد العدوان السعودي الأمريكي في الوقت المناسب.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ