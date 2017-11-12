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بدء دورة للمتطوعين حول الصحة العامة بصعدة
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بدء دورة للمتطوعين حول الصحة العامة بصعدة
[12/نوفمبر/2017]
صعد-سبأ:
بدأت بمحافظة صعدة اليوم دورة تدريبية خاصة بالمتطوعين حول الصحة العامة والرسائل الصحية الأساسية بتمويل من منظمة أوكسفام.

تهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام إكساب 15 متطوعا من التربويين المشرفين الصحيين بمدارس مديرية صعدة، معارف حول الصحة العامة والوقاية من الإسهالات المائية الحادة ضمن مشروع النقد مقابل العمل الذي تنفذه منظمة أوكسفام بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.

وأشار منسق المنظمات بمكتب التربية هادي علي الصيلمي إلى أهمية إستفادة المشاركين من الدورة ونقل تلك الرسائل الصحية إلى المدارس ورفع الوعي الصحي فيها.

فيما أشار منسق الدورة صالح يحيى مسرع إلى أن منظمة أوكسفام بدأت أنشطتها في محافظة صعدة ومن ضمنها أنشطة المياه والصرف الصحي والصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية في التدخل لدعم الأنشطة بمديريات صعدة، سحار، مجز، ساقين، حيدان.

وأوضح أن الأنشطة تشمل مشاريع إعادة تأهيل المياه في بعض القرى وأيضا الصرف الصحي في المدارس والمراكز الصحية والتدخل في مشاريع الأمن الغذائي .

سبأ
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