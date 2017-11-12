محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين العمل بأول كراكة محلية الصنع بميناء المنشآت النفطية بالحديدة الحديدة-سبأ:

دشن وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم بإدارة منشأة النفط بميناء الحديدة العمل بالكراكة الجديدة التابعة لإدارة المنشآت النفطية.



وخلال التدشين أشاد الوكيل قحيم بجهود مهندسي وفنيي إدارة المنشآت في إنجاز المشروع الذي يعتبر من المشاريع الحيوية.



من جانبه أشار وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية عبد الجبار أحمد محمد إلى أهمية إنجاز هذا المشروع وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



فيما أشار مدير المنشآت النفطية بميناء الحديدة علي حسين شريف أن التكلفة الفعلية للكراكة التي تم تدشين العمل بها اليوم كأول كراكة إنتاج محلي 190 ألف دولار .. لافتا إلى أنه تم إنشاءها بخبرات فنية يمنية تحت إشراف الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية.



وأشاد بالدعم المقدم من إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر والذي ساهم في إنجاز المشروع .



وكان مدير المشروع المهندس محمد قائد أوضح أن الكراكة ستعمل كرصيف عائم لمساعدة السفن والناقلات النفطية على الرسو في الأرصفة النفطية بالإضافة إلى استخدامات أخرى تتمثل في نقل المعدات لعمال المشاريع والصيانة في الأرصفة البحرية ونقل المياه للجزر.



حضر التدشين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ يحيى شرف الدين والنائب الفني بالمنشآت المهندس خالد عبد الله محسن وكبير المشرفين على المشروع أكرم الغسيل والمدير الفني للمشروع المهندس إبراهيم دارس ومهندس الموقع الخضر عبد النور.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ