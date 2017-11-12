الأسباني ماركيز يتوج ببطولة العالم للدراجات النارية للمرة الرابعة في 5 أعوام [12/نوفمبر/2017] بلنسية- سبأ:

توج الأسباني مارك ماركيز متسابق هوندا بلقبه الرابع في بطولة العالم للدراجات النارية في خمسة أعوام عقب تعرض منافسه على اللقب أندريا دوفيتسيوزو لحادث في السباق الختامي للموسم في بلنسية اليوم الأحد.



وأصبح المتسابق الإسباني (24 عاما)، الذي انطلق من المركز الأول أصغر متسابق سنا على الإطلاق يتوج باللقب 4 مرات في الفئة الأولى من هذه السباقات.



ودخل ماركيز السباق الختامي متقدما بفارق 21 نقطة على الايطالي دوفيتسيوزو أقرب ملاحقيه.

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