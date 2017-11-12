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آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:54:53م
ناطق الجيش: ردنا على استهداف المساكن وإغلاق المنافذ سيطال مصادر تمويل العدوان
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان أن إستهداف تحالف العدوان للأحياء المدنية المكتظة بالسكان، عمل جبان وسيتم الرد عليه بصورة تشفى غليل كل يمني.
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
كشف مصدر روسي مطلع، أن وفدا كوريا شماليا قد نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، رسالة من كيم جونغ أون أخطره فيها باستعداد بيونغ يانغ لضرب الأراضي الأمريكية بالنووي.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يختار المدعي وحمزة في لجانه
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، رئيس الاتحاد اليمني العام للعبة، أمين المدعي عضوا في لجنة التسويق والاستثمار بالاتحاد القاري.
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  رياضة
الأسباني ماركيز يتوج ببطولة العالم للدراجات النارية للمرة الرابعة في 5 أعوام
[12/نوفمبر/2017] بلنسية- سبأ:
توج الأسباني مارك ماركيز متسابق هوندا بلقبه الرابع في بطولة العالم للدراجات النارية في خمسة أعوام عقب تعرض منافسه على اللقب أندريا دوفيتسيوزو لحادث في السباق الختامي للموسم في بلنسية اليوم الأحد.

وأصبح المتسابق الإسباني (24 عاما)، الذي انطلق من المركز الأول أصغر متسابق سنا على الإطلاق يتوج باللقب 4 مرات في الفئة الأولى من هذه السباقات.

ودخل ماركيز السباق الختامي متقدما بفارق 21 نقطة على الايطالي دوفيتسيوزو أقرب ملاحقيه.
سبأ
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