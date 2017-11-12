ليبيا تنفذ أول عملية إجلاء لمهاجرين غير شرعيين [12/نوفمبر/2017] طرابلس – سبأ:

أعلنت المفوضية الدولية العليا لشئون اللاجئين اليوم الاحد عن مغادرة 25 لاجئاً من النيجر العاصمة الليبية طرابلس إلى بلادهم في أول عملية إجلاء تنفذها سلطات البلدين.



وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت اليوم ان " 25 لاجئاً غادروا أمس من مطار امعيتيقة في طرابلس، في طريقهم إلى نيامي بالنيجر، في إطار مبادرة للإجلاء الإنساني بين مفوضية اللاجئين والحكومة الليبية وحكومة النيجر.



وأكد البيان أن حكومة النيجر وافقت على استضافة هذه المجموعة، إلى حين معالجة طلبات أفرادها الخاصة بإعادة التوطين .. موضحاً ان من بين هؤلاء اللاجئين الـ 25، 15 امرأة وستة رجال وأربعة أطفال.



وأشار بيان البعثة إلى أن هذا النوع من الإجلاء الإنساني ، يعد خطوة مهمة جداً من حيث ضرورة إيجاد حلول آمنة ومسارات بديلة للاجئين الأكثر ضعفاً في ليبيا والذين يضطرون في كثير من الأحيان ، للشروع في رحلات بحرية خطيرة بحثاً عن الحماية الدولية.



وتعد عملية الإجلاء الأولى من نوعها التي تجري في ليبيا، وتأمل المفوضية في إجراء المزيد من عمليات الإجلاء في المستقبل بدعم من الحكومة الليبية وحكومة النيجر.

سبأ