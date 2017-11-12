محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة لايف للتنمية تواصل أنشطتها في مكافحة الكوليرا صنعاء-سبأ:

تواصل مؤسسة لايف للتنمية تنفيذ أنشطتها الميدانية الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا في محافظتي صنعاء وريمة وعدد من المناطق في مديريتي عتمة وأنس بمحافظة ذمار.



وأكدت المؤسسة إستمرارها في تقديم الدعم لمركز مكافحة الكوليرا في محافظه ريمة والذي تم افتتاحه في يونيو الماضي إستجابة لنداء مكتب الصحة بالمحافظة.



وبحسب بيان المؤسسة فقد نفذت سلسلة من الأنشطة الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا في إطار الإستجابة الإنسانية للحد من انتشار الوباء والوقاية منه .. مشيرة إلى أنه تم معالجة ألف و545 حالة وتوزيع حقائب نظافة وحاويات مياه منزلية، وأقراص كلور.



وأوضحت المؤسسة أن 22 ألف و351 شخصاً استفادوا من الأنشطة التوعوية الخاصة بمكافحة الكوليرا في عدد من المناطق المستهدفة بالمحافظة بالتعاون مع السلطات المحلية بالمحافظة ومنظمة اليونيسيف بالحديدة.



وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وجمعيه أبو موسى الأشعري ومؤسسة الخير لتنمية الإنسانية ومبادرة أخوات حق معلوم، قدمت بعض المعونات الدوائية للمستفيدين.



وأكدت المؤسسة اعتزامها تنفيذ مشروع الدعم الغذائي للأطفال المصابين بــ"الوكيميا" والذي سبق أن نفذته في مركز سرطان الدم بمستشفى الكويت الجامعي .. منوهة بجهود كل من دعم المشاريع التي تنفذها المؤسسة.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ