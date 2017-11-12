ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:54:53م
ناطق الجيش: ردنا على استهداف المساكن وإغلاق المنافذ سيطال مصادر تمويل العدوان
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان أن إستهداف تحالف العدوان للأحياء المدنية المكتظة بالسكان، عمل جبان وسيتم الرد عليه بصورة تشفى غليل كل يمني.
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
كشف مصدر روسي مطلع، أن وفدا كوريا شماليا قد نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، رسالة من كيم جونغ أون أخطره فيها باستعداد بيونغ يانغ لضرب الأراضي الأمريكية بالنووي.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يختار المدعي وحمزة في لجانه
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، رئيس الاتحاد اليمني العام للعبة، أمين المدعي عضوا في لجنة التسويق والاستثمار بالاتحاد القاري.
آخر الأخبار:
نائب وزير الصحة يزور الجرحى بمستشفيي السبعين والجمهوري
إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في نهم
الإتحاد التعاوني السمكي يدين إستهداف العدوان للصيادين بجزيرة البضيع
بدء دورة للمتطوعين حول الصحة العامة بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة لايف للتنمية تواصل أنشطتها في مكافحة الكوليرا
[12/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
تواصل مؤسسة لايف للتنمية تنفيذ أنشطتها الميدانية الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا في محافظتي صنعاء وريمة وعدد من المناطق في مديريتي عتمة وأنس بمحافظة ذمار.

وأكدت المؤسسة إستمرارها في تقديم الدعم لمركز مكافحة الكوليرا في محافظه ريمة والذي تم افتتاحه في يونيو الماضي إستجابة لنداء مكتب الصحة بالمحافظة.

وبحسب بيان المؤسسة فقد نفذت سلسلة من الأنشطة الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا في إطار الإستجابة الإنسانية للحد من انتشار الوباء والوقاية منه .. مشيرة إلى أنه تم معالجة ألف و545 حالة وتوزيع حقائب نظافة وحاويات مياه منزلية، وأقراص كلور.

وأوضحت المؤسسة أن 22 ألف و351 شخصاً استفادوا من الأنشطة التوعوية الخاصة بمكافحة الكوليرا في عدد من المناطق المستهدفة بالمحافظة بالتعاون مع السلطات المحلية بالمحافظة ومنظمة اليونيسيف بالحديدة.

وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وجمعيه أبو موسى الأشعري ومؤسسة الخير لتنمية الإنسانية ومبادرة أخوات حق معلوم، قدمت بعض المعونات الدوائية للمستفيدين.

وأكدت المؤسسة اعتزامها تنفيذ مشروع الدعم الغذائي للأطفال المصابين بــ"الوكيميا" والذي سبق أن نفذته في مركز سرطان الدم بمستشفى الكويت الجامعي .. منوهة بجهود كل من دعم المشاريع التي تنفذها المؤسسة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
نائب وزير الصحة يزور الجرحى بمستشفيي السبعين والجمهوري
إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في نهم
الإتحاد التعاوني السمكي يدين إستهداف العدوان للصيادين بجزيرة البضيع
ناطق الجيش: ردنا على استهداف المساكن وإغلاق المنافذ سيطال مصادر تمويل العدوان
بدء دورة للمتطوعين حول الصحة العامة بصعدة
تدشين العمل بأول كراكة محلية الصنع بميناء المنشآت النفطية بالحديدة
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بهجوم على مواقعهم في نهم
ندوة بكلية التربية بذمار لتعريف الطلاب الجدد بلوائح وأنظمة الكلية
مدير دائرة التوجيه المعنوي يناشد المنظمات الحقوقية القيام بواجبها
تقرير مصور يظهر حجم الدمار بحارة الصعدي التي استهدفها طيران العدوان
العدوان السعودي على اليمن
تقرير مصور يظهر حجم الدمار بحارة الصعدي التي استهدفها طيران العدوان
[12/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 31 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[12/نوفمبر/2017]
المركز القانوني للحقوق يدين جريمة العدوان بحق الصيادين في جزيرة البضيع بالحديدة
[12/نوفمبر/2017]
تحالف العدوان يرفض استئناف الرحلات الجوية لمطاري عدن وسيئون
[11/نوفمبر/2017]
إصابة طفل في غارة لطيران العدوان على منزل بمديرية منبه في صعدة
[11/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by