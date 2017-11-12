عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حلف (الناتو) يبدأ تدريب وحدات من الجيش الافغاني في مقاطعة هراة كابول – سبأ :

بدأ حلف شمال الاطلسي (الناتو) اليوم الاحد تدريب وحدات من الجيش الوطني الافغاني في مقاطعة هراة غربي البلاد .



وقال القائد العسكري في المنطقة الغربية الجنرال محمد ناصر هديات في تصريح نقلته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) "في التدريب الذي بدأ اليوم سيتعلم مئات الأشخاص من الجيش الوطني طرق ووسائل حول كيفية محاربة الإرهابيين في الجبال والشوارع والمناطق السكنية".



وأضاف المسئول الافغاني أن التدريب الذي بدأه حلف الاطلسي سيستمر اربعة أسابيع.



ويخدم ما يربو على 14 ألف فرد من قوات مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف الناتو في أفغانستان لتقديم التدريب والنصح لقوات الأمن الافغانية.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ