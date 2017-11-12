ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:54:53م
ناطق الجيش: ردنا على استهداف المساكن وإغلاق المنافذ سيطال مصادر تمويل العدوان
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان أن إستهداف تحالف العدوان للأحياء المدنية المكتظة بالسكان، عمل جبان وسيتم الرد عليه بصورة تشفى غليل كل يمني.
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
كشف مصدر روسي مطلع، أن وفدا كوريا شماليا قد نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، رسالة من كيم جونغ أون أخطره فيها باستعداد بيونغ يانغ لضرب الأراضي الأمريكية بالنووي.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يختار المدعي وحمزة في لجانه
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، رئيس الاتحاد اليمني العام للعبة، أمين المدعي عضوا في لجنة التسويق والاستثمار بالاتحاد القاري.
آخر الأخبار:
نائب وزير الصحة يزور الجرحى بمستشفيي السبعين والجمهوري
إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في نهم
الإتحاد التعاوني السمكي يدين إستهداف العدوان للصيادين بجزيرة البضيع
بدء دورة للمتطوعين حول الصحة العامة بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
حلف (الناتو) يبدأ تدريب وحدات من الجيش الافغاني في مقاطعة هراة
[12/نوفمبر/2017]
كابول – سبأ :
بدأ حلف شمال الاطلسي (الناتو) اليوم الاحد تدريب وحدات من الجيش الوطني الافغاني في مقاطعة هراة غربي البلاد .

وقال القائد العسكري في المنطقة الغربية الجنرال محمد ناصر هديات في تصريح نقلته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) "في التدريب الذي بدأ اليوم سيتعلم مئات الأشخاص من الجيش الوطني طرق ووسائل حول كيفية محاربة الإرهابيين في الجبال والشوارع والمناطق السكنية".

وأضاف المسئول الافغاني أن التدريب الذي بدأه حلف الاطلسي سيستمر اربعة أسابيع.

ويخدم ما يربو على 14 ألف فرد من قوات مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف الناتو في أفغانستان لتقديم التدريب والنصح لقوات الأمن الافغانية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلين وينكل بهما أثناء اعتقالهما
ليبيا تنفذ أول عملية إجلاء لمهاجرين غير شرعيين
ترامب: ما أريده ليس الجدال مع بوتين بل العمل المشترك معه
انطلاق الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في سلوفينيا
مستوطنون صهاينة يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى المبارك بحراسة مشددة
مصرع 3 ضباط جراء سقوط مروحية عراقية بمدينة الكوت
تدريبات أمريكية مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية في البحر الشرقي
صندوق الأمم المتحدة للسكان يطالب بدخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى اليمن
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
طائرة صغيرة تعرقل إطلاق صاروخ لمحطة الفضاء الدولية
العدوان السعودي على اليمن
تقرير مصور يظهر حجم الدمار بحارة الصعدي التي استهدفها طيران العدوان
[12/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 31 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[12/نوفمبر/2017]
المركز القانوني للحقوق يدين جريمة العدوان بحق الصيادين في جزيرة البضيع بالحديدة
[12/نوفمبر/2017]
تحالف العدوان يرفض استئناف الرحلات الجوية لمطاري عدن وسيئون
[11/نوفمبر/2017]
إصابة طفل في غارة لطيران العدوان على منزل بمديرية منبه في صعدة
[11/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by