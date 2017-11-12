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ندوة بكلية التربية بذمار لتعريف الطلاب الجدد بلوائح وأنظمة الكلية
[12/نوفمبر/2017]
ذمار-سبأ:
نظمت إدارة الانشطة في كلية التربية بجامعة ذمار اليوم ندوة توجيهية خاصة بتعريف طلاب الكلية الجدد بلوائح وأنظمة الكلية.

وخلال افتتاح الندوة بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور نصر الحجيلي، أشاد وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق بجهود كلية التربية ودورها في النهوض بواقع التعليم من خلال الاهتمام بتأهيل طلاب كلية التربية تأهيلا علميا باعتبارهم معلمي الاجيال وبناة المستقبل الحديث.

وأكد أن كلية التربية بجامعة ذمار، كانت وستظل المصنع الأول للكوادر التربوية التي تعمل على تخريجهم لرفد القطاع التربوي بمختلف التخصصات العلمية والأدبية .

فيما أوضح عميد الكلية الدكتور احمد الدميني حرص الكلية وقيادة جامعة ذمار على استمرار العملية التعليمة خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس في الكلية وحرصهم على استمرار التدريس في جميع الاقسام والتخصصات العلمية والأدبية في الكلية وتجاوز الصعوبات وفي مقدمتها انقطاع المرتبات منذ أكثر من عام.

من جانبه اوضح نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب الدكتور محمد الحصماني أهمية تنظيم مثل الأنشطة لتعريف الطلاب الجدد باللوائح والأنظمة في الكلية.

بدوره قدم مدير إدارة الأنشطة بالكلية عامر الضبياني نبذة تعريفية عن جامعة ذمار وكلية التربية ورؤية الكلية ورسالتها وأهدافها.

وقدمت في الندوة ورقتي عمل، حيث قدم الدكتور حمود محسن المليكي في الأولى لمحة عامة حول الحياة الجامعية واهم الفوارق الجوهرية بين مرحلة التعليم المدرسي والجامعي، فيما تناول الدكتور إبراهيم ناصر القيسي الأخلاقيات الأكاديمية التي يجب ان يتحلى بها الطلاب الملتحقين في الكلية.

فيما استعرض الدكتور زيد الهدور والدكتور عمار معوضه، لائحة شؤون الطلاب، ونظام الدراسة في الكلية وآلية وإيقاف القيد والنقل والتحويل وتقديم التظلمات وحقوق الطالب ومهامه والمخالفات والضوابط.

حضر الندوة مدير المركز اليمني الأكاديمي الدكتور امين محمد المحلي وأمين عام كلية التربية دولة العمدي وعدد من الأكاديميين والإداريين وطلاب المستوى الأول بجميع الأقسام بالكلية.

سبأ
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