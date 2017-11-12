اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصيني يتعهد بزيادة الانفتاح الاقتصادي بكين- سبأ:

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيادة تحرير الاقتصاد الصيني، واعتبر أن نمو بلاده سيؤدي إلى تحقيق مزايا أكبر لبقية العالم.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) تأكيد جين بينغ، في كلمته بمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك)، أن "الصين ستنفتح بشكل أكبر، كما أن نموها سيؤدي إلى مزايا أكبر لبقية العالم".



وتكررت هذه التصريحات في دعوة وجهها شي جين بينغ لدعم "نظام تجاري متعدد الأطراف" وتتناقض مع تصريحات أدلى بها في مطلع الأسبوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انسحب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وأبلغ الاجتماع أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية بدلا منها.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ