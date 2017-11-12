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آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:32:58م
اللجنة المنظمة تحدد شارع الستين الجنوبي لمسيرة التنديد بإغلاق العدوان لمنافذ اليمن
حددت اللجنة المنظمة شارع الستين الجنوبي جولة المصباحي أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، للإحتشاد في المسيرة الجماهيرية التي دعا إليها المجلس السياسي الأعلى صباح غد الاثنين، للتنديد بتصعيد العدوان لحصاره وإغلاق كافة المنافذ للجمهورية اليمنية.
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  اقتصاد
الرئيس الصيني يتعهد بزيادة الانفتاح الاقتصادي
[12/نوفمبر/2017]
بكين- سبأ:
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيادة تحرير الاقتصاد الصيني، واعتبر أن نمو بلاده سيؤدي إلى تحقيق مزايا أكبر لبقية العالم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) تأكيد جين بينغ، في كلمته بمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك)، أن "الصين ستنفتح بشكل أكبر، كما أن نموها سيؤدي إلى مزايا أكبر لبقية العالم".

وتكررت هذه التصريحات في دعوة وجهها شي جين بينغ لدعم "نظام تجاري متعدد الأطراف" وتتناقض مع تصريحات أدلى بها في مطلع الأسبوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انسحب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وأبلغ الاجتماع أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية بدلا منها.

سبأ
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