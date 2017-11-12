عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انطلاق الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في سلوفينيا ليوبليانا-سبأ:

تشهد سلوفينيا اليوم الأحد، جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بمشاركة 1.7 مليون ناخب، للاختيار بين الرئيس الحالي للبلاد بوروت باهور والممثل السينمائي السابق ماريان شاريتز.



وجرت الجولة الأولى في 22 أكتوبر الماضي، حيث لم يتمكن أي من المرشحين من تخطي حاجز 50 في المائة.



وحصل الرئيس الحالي للدولة، باهور، الذي ترشح كمستقل، على 47.21 في المائة من الأصوات، وجاء ثانيا عمدة بلدة كامنيك الممثل الكوميدي السابق شاريتز بنتيجة 24.76 في المائة.



وكان مستوى مشاركة الناخبين متدنيا إلى حد قياسي وبلغ 44.23 في المائة فقط.



وتتوقع استطلاعات الرأي العام والدراسات المختلفة فوز باهور في الجولة الثانية.



وسيحصل رئيس سلوفينيا المنتخب على فترة رئاسية مدتها 5 سنوات.. ومن المعروف أن سلوفينيا جمهورية برلمانية، وتبقى وظيفة رئيس الدولة شكلية إلى حد كبير.



وتجدر الإشارة إلى أن سلوفينيا كانت ضمن يوغوسلافيا قبل انهيارها وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في مايو عام 2004م.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ