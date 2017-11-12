محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير دائرة التوجيه المعنوي يناشد المنظمات الحقوقية القيام بواجبها صنعاء-سبأ:

ناشد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد يحيى المهدي المنظمات الحقوقية الدولية ولجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة القيام بواجباتها الإنسانية تجاه ما يتعرض له سكان جزيرة ميون من جرائم واستهداف ممنهج من قبل قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وندد العميد المهدي بالجرائم البشعة التي ترتكبها قوى الشر والعدوان في مديريات الساحل الغربي وما يتعرض له اليمنيين في أقبية السجون السرية المنتشرة في المحافظات الجنوبية والشرقية.



وأشاد مدير دائرة التوجيه المعنوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالإنتصارات التي حققها ويحققها أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في جبهة حيفان- طور الباحة- العند - عدن والتي أدت إلى تأمين عدد من المناطق والمواقع الإستراتيجية الهامة وتطهيرها من عناصر قوات الغزو والاحتلال ومرتزقتهم.



ونوه بالمواقف الوطنية لأبناء مديريات حيفان والقبيطة والمقاطرة .. داعيا الجميع إلى الوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في التصدي للغزاة ودحرهم من على تراب الوطن الطاهر.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ