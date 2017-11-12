عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستوطنون صهاينة يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى المبارك بحراسة مشددة القدس المحتلة- سبأ:

استأنفت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في المسجد المبارك، وسط محاولات لإقامة طقوس تلمودية صامتة، خاصة في منطقة باب الرحمة، فضلا عن الاستماع الى شروحات حول أسطورة الهيكل مكان الأقصى.



ويتواجد في المسجد مصلون، خاصة من أبناء القدس القديمة، وينتشرون بحلقات علمٍ في مختلف مرافق المسجد المبارك.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ