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آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:32:58م
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  ثقافة
فيلم (قطار الملح والسكر) الموزمبيقي يفوز بجائزة مهرجان قرطاج السينمائي
[12/نوفمبر/2017]
تونس- سبأ:
وتوجت الدورة الـ28 للمهرجان السينمائي التي اختتمت الليلة الماضية في العاصمة التونسية الفيلم الموزمبيقي للمخرج (ليسينو ازيفيدو) بالجائزة الأولى للمهرجان.

وفاز فيلم (المتعلمون) للمخرج جون ترينجوف من جنوب افريقيا، بجائزة التانيت الفضي ، بينما توج فيلم (وليلي) للمخرج فوزي بن سعيدي من المغرب بالتانيت البرونزي.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ذهبت جائزة التانيت الذهبي للفيلم التونسي (آية) للمخرجة مفيدة فضيلة.

وكانت جائزة التانيت الفضي من نصيب فيلم (ديم ديم) السنغالي الذي أخرجه الثلاثي لوبي بابي بونامي وكريستوف رولان ومارك ريشيا.

وحصل فيلم (ونس) المصري للمخرج أحمد نادر على جائزة التانيت البرونزي.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة منح التانيت الذهبي لفيلم (كورو دي باكاورو) من بوركينا فاسو للمخرج (سمبليس قانو هرمان).

ومنح التانيت الفضي لفيلم (كيميتيوالشيخ انتا) من السنغال للمخرج (عصمان ويليام مباي)، اما التانيت البرونزي فكان من نصيب المخرجة التونسية ندى المازني حفيظ عن فيلمها (في الظل).

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة فاز فيلم (جاكنسون) للمخرجين لندا ليلى دياتا وجون مارك بوتو من النيجر بالتانيت الذهبي وشريط (لا مرافئ للقوارب الصغيرة) من لبنان للمخرج جوال ابو شبكة، في حين كان التانيت البرونزي من نصيب شريط (غزة بعيونهن) لمي العدة وريهام غزالي.

سبأ
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