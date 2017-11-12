عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدريبات أمريكية مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية في البحر الشرقي سول- سبأ:

دخلت اليوم الأحد، واحدة من ثلاث حاملات طائرات أمريكية منطقة العمليات، التي يطلق عليها اسم (مسرح العمليات الكورية)، في إطار تدريب مستمر مع البحرية الكورية الجنوبية في البحر الشرقي في استعراض غير مسبوق للقوة ضد استفزازات كوريا الشمالية.



ووفقًا لما ذكرته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء اليوم ستدخل حاملتا الطائرات الأخريان في وقت لاحق من اليوم منطقة العمليات للمشاركة في التدريب.



وحاملات الطائرات الثلاث هي (يو.إس.إس. رونالد ريجن) و(يو.إس.إس.نيميتز) و(يو.إس.إس.تيودور روسفيلت).



وهذه المرة الاولى التي تجري فيها 3 حاملات طائرات أمريكية تدريبا مشتركا مع البحرية الكورية الجنوبية.



وكان آخر تدريب من هذا النوع قد جرى في عام 2007، في المياه، قبالة جزيرة جوام الأمريكية.



وستشارك أيضًا في التدريب 11 سفينة أمريكية من نوع (إيجيس) و7 سفن حربية كورية جنوبية، من بينها سفينتان من نوع "إيجيس".



يذكر أن شبة الجزيرة الكورية تشهد توترات على خلفية التجارب النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ