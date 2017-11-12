اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق مسقط- سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (97ر11) نقطة وبنسبة (24ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (21ر5067) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (24ر5055) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليون و(904) آلاف و(873) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (3ر96) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (51) مليونًا و(483) ألفًا و(598) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (133ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (81ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (530) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (81ر27) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (279) ألف ريال عماني أي ما نسبته (63ر14) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (251) ألف ريال عماني وبنسبة (18ر13) في المائة.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ