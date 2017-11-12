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آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:31:32م
اللجنة المنظمة تحدد شارع الستين الجنوبي لمسيرة التنديد بإغلاق العدوان لمنافذ اليمن
حددت اللجنة المنظمة شارع الستين الجنوبي جولة المصباحي أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، للإحتشاد في المسيرة الجماهيرية التي دعا إليها المجلس السياسي الأعلى صباح غد الاثنين، للتنديد بتصعيد العدوان لحصاره وإغلاق كافة المنافذ للجمهورية اليمنية.
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
كشف مصدر روسي مطلع، أن وفدا كوريا شماليا قد نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، رسالة من كيم جونغ أون أخطره فيها باستعداد بيونغ يانغ لضرب الأراضي الأمريكية بالنووي.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
خسر فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة أمام نظيره المعادي المصري 3/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29.
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[12/نوفمبر/2017]
مسقط- سبأ:
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (97ر11) نقطة وبنسبة (24ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (21ر5067) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (24ر5055) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليون و(904) آلاف و(873) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (3ر96) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (51) مليونًا و(483) ألفًا و(598) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (133ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (81ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (530) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (81ر27) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (279) ألف ريال عماني أي ما نسبته (63ر14) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (251) ألف ريال عماني وبنسبة (18ر13) في المائة.

سبأ
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