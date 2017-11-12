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آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:31:32م
اللجنة المنظمة تحدد شارع الستين الجنوبي لمسيرة التنديد بإغلاق العدوان لمنافذ اليمن
حددت اللجنة المنظمة شارع الستين الجنوبي جولة المصباحي أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، للإحتشاد في المسيرة الجماهيرية التي دعا إليها المجلس السياسي الأعلى صباح غد الاثنين، للتنديد بتصعيد العدوان لحصاره وإغلاق كافة المنافذ للجمهورية اليمنية.
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
كشف مصدر روسي مطلع، أن وفدا كوريا شماليا قد نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، رسالة من كيم جونغ أون أخطره فيها باستعداد بيونغ يانغ لضرب الأراضي الأمريكية بالنووي.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
خسر فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة أمام نظيره المعادي المصري 3/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29.
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  رياضة
فوز الأمريكية فاندفيج على سابالينكا لتعيد منتخبها للتقدم بكأس الاتحاد للتنس للسيدات
[12/نوفمبر/2017]
منسك- سبأ:
فازت الأمريكية كوكو فاندفيج على لاعبة روسيا البيضاء ارينا سابالينكا ليتقدم المنتخب الأمريكي 2-1 على روسيا البيضاء صاحبة الضيافة في نهائي كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات اليوم الأحد.

وفازت فاندفيج على المصنفة الأولى في روسيا البيضاء سابالينكا بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و6-1.

وهذه هي المبارة الثانية التي تفوز بها فاندفيج بعد الانتصار على الياكسندرا ساسنوفيتش 6-4 و6-4 يوم أمس السبت بينما فازت سابالينكا في مباراتها الأولى على الأمريكية سلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة في 3 مجموعات 6-3 و3-6 و6-4.

وستواجه الياكسندرا ساسنوفيتش منافستها الأمريكية سلون ستيفنز في وقت لاحق اليوم.

ولم يسبق لروسيا البيضاء الفوز باللقب بينما حصدت أمريكا لقبها الـ17 والأخير عام 2000.

سبأ
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