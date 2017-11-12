رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز الأمريكية فاندفيج على سابالينكا لتعيد منتخبها للتقدم بكأس الاتحاد للتنس للسيدات منسك- سبأ:

فازت الأمريكية كوكو فاندفيج على لاعبة روسيا البيضاء ارينا سابالينكا ليتقدم المنتخب الأمريكي 2-1 على روسيا البيضاء صاحبة الضيافة في نهائي كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات اليوم الأحد.



وفازت فاندفيج على المصنفة الأولى في روسيا البيضاء سابالينكا بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و6-1.



وهذه هي المبارة الثانية التي تفوز بها فاندفيج بعد الانتصار على الياكسندرا ساسنوفيتش 6-4 و6-4 يوم أمس السبت بينما فازت سابالينكا في مباراتها الأولى على الأمريكية سلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة في 3 مجموعات 6-3 و3-6 و6-4.



وستواجه الياكسندرا ساسنوفيتش منافستها الأمريكية سلون ستيفنز في وقت لاحق اليوم.



ولم يسبق لروسيا البيضاء الفوز باللقب بينما حصدت أمريكا لقبها الـ17 والأخير عام 2000.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ