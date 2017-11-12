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وزير التربية يدين استمرار استهداف العدوان السعودي الغاشم للمدارس والمنشآت التعليمية
[12/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
أدان وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي استمرار استهداف العدوان السعودي الغاشم للمدارس والمنشآت التعليمية .

واستنكر الوزير الحوثي خلال تفقده اليوم بأمانة العاصمة مدارس "الشهيد أحمد عبدالوهاب السماوي ، المعتصم ، أروى " هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعكس مدى إنحطاط وحقارة العدو وحقده الدفين على شعبنا اليمني العظيم ومستقبله من خلال استهدافه لمدارسنا وفلذات اكبادنا حيث بلغ اجمالي عدد المدارس المستهدفة من بداية العدوان الفان و 527 مدرسة بالاضافة الى 60 مكتب تربية ما اسفر عن سقوط العديد من الشهداء من ابنائنا الطلاب وكادرنا التربوي .

ووصف هذا الاستهداف بالجريمة البشعة المنافية للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية التي تصون العلم و المدرسة والمعلم والطالب وتجعلها بعيدة عن كل الحروب والصراعات، مضيفاً " استهداف العدو لمدارسنا وابنائنا الطلاب ومنشآتنا التعليمية دليل افلاسه وتخبطه وتجرده عن القيم و الاخلاقيات الانسانية " .

واكد الوزير الحوثي استمرار العملية التعليمية رغم انف العدوان واعتدائه الجائر والهمجي ، مثمناً صمود واستمرار التربويين في القيام بواجبهم في تعليم ابنائنا الطلاب .

وكان الوزير استمع خلال زيارته ومعه وكيل الوزارة ابراهيم شرف والوكيل المساعد فؤاد الشامي ومدير مكتبه علي عباس من مدير المنطقة التعليمية بمديرية الوحدة محمد الغويدي الى شرح تفصيلي حول انعكاسات ضرب محيط المدارس المذكورة " بأكثر من غارة " على ابنائنا الطلاب و الطالبات خلال دراستهم للفترة المسائية والجهود التي بذلت للسيطرة على حالة الرعب والهلع التي اصيبوا بها حتى تم اجلائهم بسلام .

إلى ذلك اطلع وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي ومعه وكيل الوزارة ابراهيم شرف على سير العملية التعليمية بمدرسة رابعة العدوية.

واستمع من القائمين عليها إلى شرح موجز حول ابرز احتياجات العملية التعليمية بالمدرسة و الجهود المبذولة لإنجاح العام الدراسي.

سبأ
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