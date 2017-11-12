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آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:31:32م
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تفقد أحوال نزلاء السجون بعمران
[12/نوفمبر/2017]
عمران-سبأ:
 اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ومعه عضو هيئة التفتيش القضائي القاضي حسين العلفي والمكلف من النائب العام بالنزول الميداني للإطلاع على أحول نزلاء السجون بالمحافظة.

وخلال الزيارة إلى السجن المركزي والإحتياطي بمدينة عمران استمع المحافظ جعمان والقاضي العلفي من نزلاء السجنين إلى قضاياهم وأوضاعهم الصحية والمعيشية.

ووجها رئيس النيابة بإتخاذ المعالجات اللازمة للشكاوي التي طرحت من السجناء وموافاة التفتيش القضائي بالإجراءات المتخذة في هذا الجانب.

وأكد محافظ عمران وعضو هيئة التفتيش القضائي أهمية تنظيم العمل وجدولة القضايا والنزول الميداني من قبل أعضاء النيابة للسجون كل في نطاق اختصاصه واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أكدا أن النيابة العامة معنية بالوقوف الجاد والمسئول تجاه كل حالات الاحتجاز في أماكن الحبس الإحتياطية والتوقيف ومخولة بالإفراج عن أي حالة لم تستوف جهات الضبط إجراءاتها القانونية بشأنها.

كما استمع المحافظ جعمان والقاضي العلفي من وكلاء النيابة ومسئولي الأجهزة الأمنية إلى شرح عن طبيعة القضايا والإجراءات المتخذة بشأن قضايا الموقوفين.

رافقهما خلال الزيارة مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد عبد السلام المحبشي ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ورئيس نيابة عمران عبد الحميد الزرقة.

سبأ
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