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آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:31:32م
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تدشين توزيع بذور القمح المحسن على 1000 مزارع بصعدة
[12/نوفمبر/2017] صعدة-سبأ:
دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مشروع توزيع بذور القمح المحسن وسماد اليوريا على 1000 أسرة زراعية نفذه مكتب الزراعة والري بالمحافظة بتمويل من منظمة الدي ار سي.

ويهدف المشروع إلى توفير بذور القمح المحسن لزراعة الموسم الحالي لعدد من المزارعين بمديريات صعدة ، سحار، الصفراء، مجز ،كتاف.

وفي التدشين أشار المحافظ إلى أهمية دور المزارعين في التنمية ، ومواجهة العدوان من خلال زراعة محاصيل الحبوب ، وتوفير الغذاء بأعتبار المحافظة من اكبر السلال الغذائية على مستوى اليمن وتصدر للخارج الكثير من انواع الفواكة والخضروات.

وأشاد بصمود المزارعين في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي على مدى اكثر من عامين ونص .. داعيا المزارعين إلى ضرورة تضافر الجهود وخدمة الوطن كل من موقعه.

من جانبه أشار مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس عبدالله الوادعي الى اهمية تدشين مثل هذه المشاريع التي تعتبر جبهة من جبهات مواجهة الحصار الذي تفرضه دول العدوان على اليمن .

الى ذلك أوضح ضابط مشروع زراعة حقول القمح في منظمة دي أر سي علي اشيب إلى أن المنظمة تعمل على الاسهام في توفير الغذاء من خلال دعم المزارعين بالبذور المحسنة والأسمدة.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع 40 طن من البذور المحسنة ، على 1000 مزارع في مديريات حوض صعدة ، بالاضافة الى توزيع 50 كيلو من السماد على كل مزارع من المزارعين المستهدفين.
سبأ
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