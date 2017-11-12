محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة المنظمة تحدد شارع الستين الجنوبي لمسيرة التنديد بإغلاق العدوان لمنافذ اليمن صنعاء -سبأ:

حددت اللجنة المنظمة شارع الستين الجنوبي جولة المصباحي أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، للإحتشاد في المسيرة الجماهيرية التي دعا إليها المجلس السياسي الأعلى صباح غد الاثنين، للتنديد بتصعيد العدوان لحصاره وإغلاق كافة المنافذ للجمهورية اليمنية.



ودعت اللجنة المنظمة في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الكبير في المسيرة الجماهيرية للتنديد بالحصار وإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية وما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر بحق الشعب اليمني، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل المسئولية وكذا التأكيد على وحدة الصف والجبهة الداخلية.



سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ