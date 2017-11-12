ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:16:08م
انتصارات مستمرة لأبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود دفاعاً عن الوطن.
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
كشف مصدر روسي مطلع، أن وفدا كوريا شماليا قد نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، رسالة من كيم جونغ أون أخطره فيها باستعداد بيونغ يانغ لضرب الأراضي الأمريكية بالنووي.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
خسر فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة أمام نظيره المعادي المصري 3/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29.
آخر الأخبار:
صندوق الأمم المتحدة للسكان يطالب بدخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى اليمن
قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في استهداف الجيش واللجان لهم
طائرة صغيرة تعرقل إطلاق صاروخ لمحطة الفضاء الدولية
صد زحف لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع بحيفان في تعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
صندوق الأمم المتحدة للسكان يطالب بدخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى اليمن
[12/نوفمبر/2017]
نيويورك- سبأ:

 طالب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدخول المساعدات الإنسانية فورا للوصول إلى من يحتاجونها في اليمن خاصة والبلد يشهد بالفعل واحداً من أعلى معدلات وفيات ما بعد الولادة في العالم العربي.

وأعرب صندوق الأمم المتحدة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه عن قلقه إزاء آثار الإغلاق الكامل للمنافذ الجوية والبحرية والبرية المؤدية إلى اليمن على السكان ، خاصة الـ2.2 مليون امرأة اللاتي في سن الإنجاب، ومنهن نحو 352 ألف امرأة حامل.

وحسب البيان تشير تقديرات الصندوق إلى أن نحو 52 ألفاً و 800 امرأة حامل يواجهن خطر التعرض لمضاعفات تشكل خطرا مباشرا على أرواحهن إذا لم يحصلن على الرعاية العاجلة والأدوية المنقذين لحياتهن .

وأوضح البيان أن نقص الغذاء وسوء التغذية، وتفشي الكوليرا غير المسبوق والتلاشي شبه الكامل للنظام الصحي الوطني، كلها عوامل تجعل اليمن في غاية الخطورة على الجميع، وبخاصة النساء والفتيات

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
طائرة صغيرة تعرقل إطلاق صاروخ لمحطة الفضاء الدولية
مئات آلاف الكاتالونيين يتظاهرون في برشلونة احتجاجا على احتجاز القادة الانفصاليين
صحيفة بريطانية:40 نائبا من حزب المحافظين البريطاني يبدون استعداهم للإطاحة بماي
ترامب يعرض في فيتنام "التوسط" لحل الخلاف حول بحر الصين الجنوبي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اربعة فلسطينيين من بيت لحم .. ويداهم بلدات محافظة الخليل ويفتش عدة منازل
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة مقدسيين بينهم خمسة أطفال..ومواطن مقدسي يهدم منزله بنفسه في القدس بضغط من بلدية الاحتلال
رئيس الوزراء العراقي : 100 مليار دولار خسائر 3 سنوات من الحرب مع (داعش)
اصابة طفل فلسطيني اثر اعتداء للمستوطنين وسط الخليل
الجيش الليبي يقتحم مقر نائب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 31 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[12/نوفمبر/2017]
المركز القانوني للحقوق يدين جريمة العدوان بحق الصيادين في جزيرة البضيع بالحديدة
[12/نوفمبر/2017]
تحالف العدوان يرفض استئناف الرحلات الجوية لمطاري عدن وسيئون
[11/نوفمبر/2017]
إصابة طفل في غارة لطيران العدوان على منزل بمديرية منبه في صعدة
[11/نوفمبر/2017]
اتحاد شباب اليمن يدين جرائم العدوان ويؤكد مشاركته في مسيرة يوم الإثنين
[11/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by