عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صندوق الأمم المتحدة للسكان يطالب بدخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى اليمن نيويورك- سبأ:



طالب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدخول المساعدات الإنسانية فورا للوصول إلى من يحتاجونها في اليمن خاصة والبلد يشهد بالفعل واحداً من أعلى معدلات وفيات ما بعد الولادة في العالم العربي.



وأعرب صندوق الأمم المتحدة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه عن قلقه إزاء آثار الإغلاق الكامل للمنافذ الجوية والبحرية والبرية المؤدية إلى اليمن على السكان ، خاصة الـ2.2 مليون امرأة اللاتي في سن الإنجاب، ومنهن نحو 352 ألف امرأة حامل.



وحسب البيان تشير تقديرات الصندوق إلى أن نحو 52 ألفاً و 800 امرأة حامل يواجهن خطر التعرض لمضاعفات تشكل خطرا مباشرا على أرواحهن إذا لم يحصلن على الرعاية العاجلة والأدوية المنقذين لحياتهن .



وأوضح البيان أن نقص الغذاء وسوء التغذية، وتفشي الكوليرا غير المسبوق والتلاشي شبه الكامل للنظام الصحي الوطني، كلها عوامل تجعل اليمن في غاية الخطورة على الجميع، وبخاصة النساء والفتيات

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ