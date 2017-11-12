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  عربي ودولي
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
[12/نوفمبر/2017]
موسكو-سبـأ:

كشف مصدر روسي مطلع، أن وفدا كوريا شماليا قد نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، رسالة من كيم جونغ أون أخطره فيها باستعداد بيونغ يانغ لضرب الأراضي الأمريكية بالنووي.

وأضاف المصدر ،حسب ما نقله موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني عن وكالة "نوفوستي" الروسية للانباء "الجانب الروسي نقل للأمريكان فحوى الرسالة، الأمر الذي حملهم على إعادة النظر بموقفهم تجاه كوريا الشمالية".

وذكر المصدر أن الوفد الكوري الشمالي، الذي حمل رسالة بيونغ يانغ إلى بوتين، سلمها لفالينتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، على هامش اجتماعات اتحاد المجالس البرلمانية الذي عقد في سان بطرسبورغ مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للرئيس الأمريكي وحذر في الـ6 من الشهر الجاري من نفاد الصبر الاستراتيجي لبلاده، وقال: "لا يمكننا القبول بتهديد مدن الولايات المتحدة بالدمار، ولا جدوى من تخويفنا".

وفي الـ8 من الشهر، دعا ترامب من سول جميع "البلدان المسؤولة" إلى حشد الجهود اللازمة لعزل كوريا الشمالية، مناشدا موسكو وبكين قطع العلاقات الاقتصادية مع بيونغ يانغ وخفض التمثيل الدبلوماسي لديها.

سبأ
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