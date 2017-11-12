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آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:16:08م
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صد زحف لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع بحيفان في تعز
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صد زحف لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع بحيفان في تعز
[12/نوفمبر/2017]
تعز- سبأ:

 تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على مواقع بمديرية حيفان في محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان تصدوا لزحف المرتزقة على التبة الطويلة والجمارك بمديرية حيفان ، كما نفذوا هجوما معاكسا على عدد من مواقعهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان جنوب الشاذلي بمديرية المخا أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم و تدمير آليتين عسكريتين

سبأ
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