محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتصارات مستمرة لأبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات صنعاء - سبأ:



يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود دفاعاً عن الوطن.



واعترف إعلام العدوان السعودي الأمريكي بمصرع وإصابة ستة من جنوده بنيران الجيش واللجان في جبهة ما وراء الحدود.



وأكد إعلام العدوان مصرع كلا من الملازم سعد بن راشد بن سياف القباني السهلي، الرقيب محمد آل سالم، وفهد محمد عبدالله الماوي، وإصابة مشعل غلاب علي الثعلي العتيبي، صالح الفريح، وفارس بن عبدالله بن حسن بن خزام العازمي العتيبي.



إلى ذلك أوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية مجازة في عسير.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان استهدفوا تجمعات للجنود السعوديين في موقع مستحدث بالسديس والشرفة في نجران بصلية من صواريخ الكاتيوشا، فيما تم قنص مرتزق في موقع الطلعة، واستهداف تجمعات وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي في سلاطح وذو رعين الغربية وقبالة منفذ الخضراء بالمدفعية.



وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع قايم زبيد والدخان والغاوية.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر عملية هجومية للجيش واللجان على موقع مستحدث لمرتزقة العدوان في صرواح التي شهدت قنص ثلاثة من المرتزقة.



ودمر أبطال الجيش واللجان تحصينات المرتزقة جنوب معسكر خالد بمديرية موزع محافظة تعز خلال عملية هجوم مباغت على مواقعهم، فيما قصفت المدفعية تجمعات مرتزقة العدوان في الكدحة بالمعافر وفي جبهة الوازعية.



وقصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة وآلياتهم في قرية الحريقية بمديرية ذباب، كما استهدفت المدفعية معدل عيار 12.7 في الصيار بمديرية الصلو، وتم قنص ثلاثة من المرتزقة في مناطق متفرقة بتعز.



وقال المصدر إن أبطال الجيش واللجان نفذوا في محافظة الضالع عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الخشبة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن كلا من المرتزقة، محمد أحمد حسن الحبجي الحميقاني، عبدالعزيز صالح عثمان الحميقاني، بلال عبدالله القشه الحميقاني، محمد احمد حسين البرماني الحميقاني، لقوا مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، فيما تم قنص مرتزق في تبة العلم بقيفة.



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة جنوب شرق كهبوب في محافظة لحج، كما استهدفت تجمعات لهم شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة، وتم قنص مرتزق في منطقة الجرشب في مديرية الغيل محافظة الجوف.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ