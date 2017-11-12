ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:16:08م
انتصارات مستمرة لأبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود دفاعاً عن الوطن.
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
كشف مصدر روسي مطلع، أن وفدا كوريا شماليا قد نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، رسالة من كيم جونغ أون أخطره فيها باستعداد بيونغ يانغ لضرب الأراضي الأمريكية بالنووي.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
خسر فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة أمام نظيره المعادي المصري 3/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29.
آخر الأخبار:
صندوق الأمم المتحدة للسكان يطالب بدخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى اليمن
قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في استهداف الجيش واللجان لهم
طائرة صغيرة تعرقل إطلاق صاروخ لمحطة الفضاء الدولية
صد زحف لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع بحيفان في تعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
انتصارات مستمرة لأبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات
[12/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

 يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود دفاعاً عن الوطن.

واعترف إعلام العدوان السعودي الأمريكي بمصرع وإصابة ستة من جنوده بنيران الجيش واللجان في جبهة ما وراء الحدود.

وأكد إعلام العدوان مصرع كلا من الملازم سعد بن راشد بن سياف القباني السهلي، الرقيب محمد آل سالم، وفهد محمد عبدالله الماوي، وإصابة مشعل غلاب علي الثعلي العتيبي، صالح الفريح، وفارس بن عبدالله بن حسن بن خزام العازمي العتيبي.

إلى ذلك أوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية مجازة في عسير.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان استهدفوا تجمعات للجنود السعوديين في موقع مستحدث بالسديس والشرفة في نجران بصلية من صواريخ الكاتيوشا، فيما تم قنص مرتزق في موقع الطلعة، واستهداف تجمعات وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي في سلاطح وذو رعين الغربية وقبالة منفذ الخضراء بالمدفعية.

وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع قايم زبيد والدخان والغاوية.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر عملية هجومية للجيش واللجان على موقع مستحدث لمرتزقة العدوان في صرواح التي شهدت قنص ثلاثة من المرتزقة.

ودمر أبطال الجيش واللجان تحصينات المرتزقة جنوب معسكر خالد بمديرية موزع محافظة تعز خلال عملية هجوم مباغت على مواقعهم، فيما قصفت المدفعية تجمعات مرتزقة العدوان في الكدحة بالمعافر وفي جبهة الوازعية.

وقصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة وآلياتهم في قرية الحريقية بمديرية ذباب، كما استهدفت المدفعية معدل عيار 12.7 في الصيار بمديرية الصلو، وتم قنص ثلاثة من المرتزقة في مناطق متفرقة بتعز.

وقال المصدر إن أبطال الجيش واللجان نفذوا في محافظة الضالع عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الخشبة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أن كلا من المرتزقة، محمد أحمد حسن الحبجي الحميقاني، عبدالعزيز صالح عثمان الحميقاني، بلال عبدالله القشه الحميقاني، محمد احمد حسين البرماني الحميقاني، لقوا مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، فيما تم قنص مرتزق في تبة العلم بقيفة.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة جنوب شرق كهبوب في محافظة لحج، كما استهدفت تجمعات لهم شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة، وتم قنص مرتزق في منطقة الجرشب في مديرية الغيل محافظة الجوف.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في استهداف الجيش واللجان لهم
صد زحف لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع بحيفان في تعز
الجيش واللجان يتصدون لمحاولة تسلل مرتزقة للمقاطرة بلحج
هجوم مباغت على مواقع المرتزقة بالمصلوب في الجوف
طيران العدوان يشن 31 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
المركز القانوني للحقوق يدين جريمة العدوان بحق الصيادين في جزيرة البضيع بالحديدة
تحالف العدوان يرفض استئناف الرحلات الجوية لمطاري عدن وسيئون
تنظيم التصحيح يدعو للمشاركة الواسعة في مسيرة الاثنين المقبل
استهداف تجمعات وتحصينات للعدو في نجران وجيزان وعسير
إصابة طفل في غارة لطيران العدوان على منزل بمديرية منبه في صعدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 31 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[12/نوفمبر/2017]
المركز القانوني للحقوق يدين جريمة العدوان بحق الصيادين في جزيرة البضيع بالحديدة
[12/نوفمبر/2017]
تحالف العدوان يرفض استئناف الرحلات الجوية لمطاري عدن وسيئون
[11/نوفمبر/2017]
إصابة طفل في غارة لطيران العدوان على منزل بمديرية منبه في صعدة
[11/نوفمبر/2017]
اتحاد شباب اليمن يدين جرائم العدوان ويؤكد مشاركته في مسيرة يوم الإثنين
[11/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by