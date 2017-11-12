عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يعرض في فيتنام "التوسط" لحل الخلاف حول بحر الصين الجنوبي هانوي-سبأ:



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الفتنامي اليوم الأحد انه مستعد للمساعدة في حل الخلاف حول بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد والذي تطالب الصين بالسيادة على القسم الأكبر منه.



وقال ترامب للرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ خلال زيارة رسمية الى هانوي "اذا كان باستطاعتي المساعدة في التوسط او فض الخلاف يرجى ابلاغي بذلك، فانا وسيط جيد جدا".



ويقوم ترمب بزيارة وجيزة الى فيتنام في اطار جولته الاسيوية التي تشمل محطة أخيرة في وقت لاحق اليوم الاحد في مانيلا.



وكانت فيتنام تسعى منذ زمن للحصول على دعم الولايات المتحدة في خلافها مع الصين حول هذا البحر حيث أقامت الصين منشآت عسكرية وجزرا اصطناعية.



وتطالب كل من تايوان والفلبين وبروناي وماليزيا بالسيادة على اجزاء من بحر الصين الجنوبي.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ