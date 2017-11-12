ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:16:08م
انتصارات مستمرة لأبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود دفاعاً عن الوطن.
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
كشف مصدر روسي مطلع، أن وفدا كوريا شماليا قد نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، رسالة من كيم جونغ أون أخطره فيها باستعداد بيونغ يانغ لضرب الأراضي الأمريكية بالنووي.
الرئيس الروسي: زيادة التبادل التجاري مع الصين تجاوزت الـ 35 في المائة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستبحثان عن مجالات جديدة للتعاون.
أهلي صنعاء يخسر من المعادي المصري في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للطاولة
خسر فريق أهلي صنعاء لكرة الطاولة أمام نظيره المعادي المصري 3/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي غزير في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 29.
آخر الأخبار:
صندوق الأمم المتحدة للسكان يطالب بدخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى اليمن
قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في استهداف الجيش واللجان لهم
طائرة صغيرة تعرقل إطلاق صاروخ لمحطة الفضاء الدولية
صد زحف لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع بحيفان في تعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اربعة فلسطينيين من بيت لحم .. ويداهم بلدات محافظة الخليل ويفتش عدة منازل
[12/نوفمبر/2017]
بيت لحم/الخليل-سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد، اربعة شبان فلسطينيين من بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد مصدر امني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يبلغ من العمر (23 عاما)، وشقيقين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كذلك شابا آخر يبلغ من العمر (20عاما) من بلدة تقوع شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واضاف المصدر، ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال اثر اقتحام المخيم، اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز دون ان يبلغ عن اصابات .

الى ذلك، أصيب عدد من طلبة مدرسة ذكور تقوع الثانوية شرق بيت لحم، وهيئتها التدريسية بالاختناق،اليوم الأحد، جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الغاز، والصوت قرب المدرسة، ما أسفر عن حالات اختناق بين صفوف الطلبة، والهيئة التدريسية.

ولا تزال المواجهات مستمرة حتى اعداد الخبر.

وفي الخليل،داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عدة بلدات وأحياء في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأكدت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل وفتشت منزل احد المواطنين ، وادعت انها عثرت على قطعة سلاح في المكان.

وأشار الناشط الإعلامي محمد عوض، إلى أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمال الخليل وفتشت عدة منازل.

وقال عوض إنه تم تفتيش المنازل باستخدام الكلاب البوليسية بحثا عن مواد تحريضية، كما ادعت قوات الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي الظاهرية والسموع جنوبا، وعدة أحياء في مدينة الخليل ولم يبلغ عن اعتقالات.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
صندوق الأمم المتحدة للسكان يطالب بدخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى اليمن
كوريا الشمالية أخطرت بوتين باستعدادها لضرب أمريكا
طائرة صغيرة تعرقل إطلاق صاروخ لمحطة الفضاء الدولية
مئات آلاف الكاتالونيين يتظاهرون في برشلونة احتجاجا على احتجاز القادة الانفصاليين
صحيفة بريطانية:40 نائبا من حزب المحافظين البريطاني يبدون استعداهم للإطاحة بماي
ترامب يعرض في فيتنام "التوسط" لحل الخلاف حول بحر الصين الجنوبي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة مقدسيين بينهم خمسة أطفال..ومواطن مقدسي يهدم منزله بنفسه في القدس بضغط من بلدية الاحتلال
رئيس الوزراء العراقي : 100 مليار دولار خسائر 3 سنوات من الحرب مع (داعش)
اصابة طفل فلسطيني اثر اعتداء للمستوطنين وسط الخليل
الجيش الليبي يقتحم مقر نائب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 31 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[12/نوفمبر/2017]
المركز القانوني للحقوق يدين جريمة العدوان بحق الصيادين في جزيرة البضيع بالحديدة
[12/نوفمبر/2017]
تحالف العدوان يرفض استئناف الرحلات الجوية لمطاري عدن وسيئون
[11/نوفمبر/2017]
إصابة طفل في غارة لطيران العدوان على منزل بمديرية منبه في صعدة
[11/نوفمبر/2017]
اتحاد شباب اليمن يدين جرائم العدوان ويؤكد مشاركته في مسيرة يوم الإثنين
[11/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by