عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اربعة فلسطينيين من بيت لحم .. ويداهم بلدات محافظة الخليل ويفتش عدة منازل بيت لحم/الخليل-سبأ:



اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد، اربعة شبان فلسطينيين من بيت لحم بالضفة الغربية.



وأفاد مصدر امني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يبلغ من العمر (23 عاما)، وشقيقين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كذلك شابا آخر يبلغ من العمر (20عاما) من بلدة تقوع شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



واضاف المصدر، ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال اثر اقتحام المخيم، اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز دون ان يبلغ عن اصابات .



الى ذلك، أصيب عدد من طلبة مدرسة ذكور تقوع الثانوية شرق بيت لحم، وهيئتها التدريسية بالاختناق،اليوم الأحد، جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات.



وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الغاز، والصوت قرب المدرسة، ما أسفر عن حالات اختناق بين صفوف الطلبة، والهيئة التدريسية.



ولا تزال المواجهات مستمرة حتى اعداد الخبر.



وفي الخليل،داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عدة بلدات وأحياء في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأكدت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل وفتشت منزل احد المواطنين ، وادعت انها عثرت على قطعة سلاح في المكان.



وأشار الناشط الإعلامي محمد عوض، إلى أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمال الخليل وفتشت عدة منازل.



وقال عوض إنه تم تفتيش المنازل باستخدام الكلاب البوليسية بحثا عن مواد تحريضية، كما ادعت قوات الاحتلال.



كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي الظاهرية والسموع جنوبا، وعدة أحياء في مدينة الخليل ولم يبلغ عن اعتقالات.

سبأ [12/نوفمبر/2017]سبأ