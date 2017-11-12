الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة مقدسيين بينهم خمسة أطفال..ومواطن مقدسي يهدم منزله بنفسه في القدس بضغط من بلدية الاحتلال اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، وليلة أمس، سبعة مواطنين من مدينة القدس، خمسة منهم من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واقتادتهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة.