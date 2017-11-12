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آخر تحديث: الأحد، 12 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:25:34ص
طيران العدوان يشن 31 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
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طيران العدوان يشن 31 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[12/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 31 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية ما أدى إصابة طفل وتهدم منازل المواطنين والمنشئات العامة.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ست غارات على كلية الشرطة ومحيطها بأمانة العاصمة ما أدى إلى تهدم أحد المنازل وسط سوق السمك في حي البليلي وأضرار متفاوتة في المنازل والمدارس المجاورة .

وأفاد المصدر أن الطيران شن ثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء و ثلاث غارات أخرى على مديرية الخوخ بمحافظة الحديدة ، و ثماني غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارة منزلا في منطقة آل مقنع بمديرية منبه في محافظة صعدة ما أدى إلى إصابة طفل ، كما شن ست غارات على منطقتي الأجاشر و الصوح بمديرية كتاف .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على موقع الشبكة في نجران ، وغارتين على قرية قمر في جيزان .

سبأ
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